Neymar é disparado o jogador brasileiro de maior salário; confira o top 10

Neymar sozinho ganha o 'mesmo' que resto do top 10

De acordo com levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis" a partir de dados levantados pelo "Capology", site especializado na cobertura do lado financeiro do futebol, Neymar sozinho ganha praticamente o mesmo que a soma do restante do top 10 dos brasileiros de maior remuneração da modalidade.

Terceiro jogador mais bem pago da atualidade (só ganha menos que Cristiano Ronaldo e Karim Benzema) e número um do país pentacampeão mundial, o camisa 10 do Al-Hilal tem receitas na casa de 160 milhões de euros (R$ 873 milhões) na Arábia Saudita.

Os outros nove atletas que lhe fazem companhia no ranking faturam um total de 164,6 milhões de euros (R$ 898 milhões).

Além de Neymar, outros três jogadores que atuam na milionária liga do país mais rico do Oriente Médio fazem parte do top 10: Roberto Firmino (Al-Ahli), Malcom (Al-Hilal) e Fabinho (Al-Ittihad).

O meia Oscar, que cumpre atualmente o último ano do seu contrato com o Shanghai Port, da China, é o outro jogador de fora da Europa com destaque no ranking. O ex-Chelsea é o segundo brasileiro mais bem pago no cenário internacional do futebol.