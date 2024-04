7 negócios já fechados para a próxima janela de transferências na Europa

Imagem: David Ramos/Getty Images

Destaque individual de um Girona que passou a maior parte da temporada rivalizando com o Real Madrid pela liderança do Espanhol, o garoto revelado no Atlético-MG será jogador do Manchester City depois das férias de meio de ano. Na verdade, Savinho já está vinculado ao Grupo City desde 2022 e agora será promovido ao time principal do conglomerado. Mesmo assim, os atuais tricampeões ingleses terão de indenizar o Troyes, com quem o brasileiro tem contrato por mais três anos.

MEHDI TAREMI

Atacante, iraniano

31 anos, Porto (POR)

Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Um dos protagonistas do Porto nas últimas temporadas, o centroavante iraniano saiu um pouco de cena na equipe portuguesa desde a virada de ano. E o motivo principal não é técnico e nem físico (ainda que ele tenha tido problemas musculares). O fato é que Taremi já assinou um pré-contrato com a Inter de Milão e deixará o estádio do Dragão no segundo semestre sem nenhum tipo de pagamento pelos seus direitos econômicos. Ciente de que terá de se virar sem o atacante e o dinheiro de sua venda, o Porto resolveu antecipar as mudanças que estão por vir e já tem se moldado para a era pós-Taremi.

IGOR THIAGO

Atacante, brasileiro

22 anos, Brugge (BEL)