Quase campeão, Leverkusen superou 'medo de vencer' e virou melhor da Europa

Considerando todos os times que disputam a primeira divisão dos sete campeonatos nacionais tradicionalmente mais importantes do Velho Continente (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal e Holanda), o Leverkusen é o único com aproveitamento superior a 90% desde agosto passado.

Quase um ano de invencibilidade

A equipe comandada por Xabi Alonso, que se transformou no "técnico da moda" na Europa, foi derrotada pela última vez no dia 27 de maio do ano passado, quando levou 3 a 0 do Bochum na despedida da edição anterior da Bundesliga.

Desde então, o Leverkusen foi a campo em 42 partidas oficiais e não perdeu mais. Além disso, empatou pouco. Considerando Alemão, Copa da Alemanha e Liga Europa, são 37 vitórias e cinco empates no período. Ou seja, conquistou 92,1% dos pontos que estavam em jogo.

O clube de segundo melhor desempenho na temporada nem se aproxima tanto assim: o Real Madrid tem aproveitamento de 82,9%. A Inter de Milão, com 81,7%, completa o pódio.

Chegou a hora?

Graças à campanha de proporções históricas na Alemanha, o Leverkusen conseguiu abrir 16 pontos de diferença para Bayern de Munique e Stuttgart, únicos times ainda com chances matemáticas de impedir seu título.