Como um volante virou candidato real aos prêmios de melhor jogador do mundo

Função diferente

Autor do gol que decidiu a última Champions, o volante evidentemente não tem a mesma produção ofensiva de Erling Haaland e Phil Foden, seus companheiros de City, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Jude Bellingham ou Vinícius Júnior (Real Madrid), outros candidatos a se consagrarem como melhor do mundo.

Só que essa não é a sua função, pelo menos, não a principal. O negócio de Rodri é fazer a bola girar. E isso o espanhol tem feito com maestria. O camisa 16 do City é o jogador que mais distribui passes tanto na Premier League (média de 105,8 por partida) quanto na Champions (107). E sua taxa de acerto de passes é superior a 90%.

Além disso, de acordo com o "Sofascore", plataforma de inteligência artificial que transforma estatísticas em notas que medem o desempenho de cada jogador, o volante é o grande nome do Inglês (8,05) e o terceiro colocado no ranking do torneio continental (7,92).

Quem já quebrou a tradição?

Em mais de 30 anos de história, as eleições da Fifa (como o The Best) só consagraram dois jogadores com características mais defensivas: o alemão Lothar Matthäus (1990), que foi líbero e meia ao longo da carreira, e o zagueiro italiano Fabio Cannavaro (2006).