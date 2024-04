Que times disputam contratação de Thiago Motta, técnico sensação na Itália?

Não à toa, ainda no comecinho deste ano, a rádio espanhola "Cadena Ser" cravou que o atual técnico do Bologna é o favorito para suceder Xavi no comando de Robert Lewandowski, Vitor Roque e cia.

Nos últimos dias, depois que Xabi Alonso anunciou que permanecerá no Bayer Leverkusen na próxima temporada, o nome do ex-volante também começou a ser ventilado também no Liverpool.

O espanhol era a opção número um da diretoria inglesa. Sem ele, o português Ruben Amorim (Sporting), o italiano Roberto de Zerbi (Brighton) e Thiago Motta passaram a disputar a preferência.

Há ainda a opção de a Juventus optar por uma mudança na comissão técnica. Nesse caso, ele também surgirá como um candidato natural, já que é uma cria do futebol italiano, completamente adaptado ao Calcio, e o "treinador da moda" no país.

Volta à Champions após 60 anos

Surpresa da temporada, o Bologna inicia a 31ª rodada do Campeonato Italiano na quarta colocação, justamente a última que dá vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa -a Itália ainda tem chances classificar um quinto time, dependendo do coeficiente do país neste ano.