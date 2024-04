Por que dupla de time sensação da Europa comemorou gol 'fumando maconha'?

Formado nas categorias de base do Manchester City, o holandês de origem ganesa passou duas temporadas no Celtic e chegou ao clube alemão em 2021. No entanto, só agora, aos 23 anos, ele realmente "estourou" e passou a ser visto como um dos melhores do mundo na sua posição.

Já Adli não goza de tanto prestígio quanto o companheiro de comemoração. Meia-atacante nascido na França, mas que optou por defender a seleção de Marrocos, ele nem sempre é escalado como titular. Pelo contrário, tem saído do banco na maioria dos compromissos mais recentes. Mesmo assim, já soma 11 assistências em 2023/24.

Ídolo do Liverpool já 'cheirou' a linha de fundo

A comemoração de Frimpong e Adli remete a outra uma festança pós-gol que acabou se tornando icônica e é lembrada até hoje, mesmo 25 anos depois de ser executada.

Em 1999, o atacante Robbie Fowler, então ídolo do Liverpool, marcou no clássico contra o Everton e comemorou como se estivesse cheirando a linha de fundo. O gesto foi uma provocação à torcida adversária, que frequentemente o acusava de ser usuário de cocaína.

Pela comemoração, que foi considerada como uma apologia às drogas, Fowler pegou quatro jogos de suspensão. Já os jogadores do Leverkusen não devem ser punidos, uma vez que o uso de maconha agora é legal na Alemanha.