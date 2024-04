Livre para assinar: dá para o Santos embarcar no sonho de ter Iniesta?

Mesmo com idade já bastante elevada, o espanhol continua ganhando muito dinheiro, bem mais do que o Santos tem condições de pagar. Seu salário no Emirates está na casa de 8 milhões de euros (R$ 43,7 milhões) por temporada.

O valor equivale a uma remuneração mensal de R$ 3,6 milhões. O único profissional no Brasil com ganhos próximos a esse é Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Entre os jogadores, ninguém fatura mais que R$ 2,1 milhões a cada 30 dias.

Para 'esquecer' o rebaixamento

Quatro meses depois de ser rebaixado pela primeira vez na história para a segunda divisão do Brasileiro, o Santos pode encerrar neste domingo um incômodo jejum de oito anos sem títulos.

Graças à vitória do último fim de semana, a equipe alvinegra entra em vantagem no segundo jogo da decisão do Paulista contra o Palmeiras.

Para voltarem a ser campeões estaduais, o que aconteceu pela última vez em 2016, os comandados de Fábio Carille precisam de pelo menos um empate no Allianz Parque. No caso de derrota por um gol de diferença, o dono da taça será decidido nos pênaltis.