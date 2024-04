Ex-Flamengo decola na Premier League e até supera Haaland e Salah em 2024

Somente o meia-atacante inglês Phil Foden, que assumiu o protagonismo do City nos últimos meses, marcou ainda mais que Muniz no período. O camisa 47 da equipe treinada por Pep Guardiola soma nove tentos no ano.

Vida nova

Contratado em 2021 pelo Fulham, depois de apenas 30 partidas como profissional do Flamengo, o centroavante precisou esperar dois anos e meio para marcar seus primeiros gols na Premier League.

Na primeira temporada na Inglaterra, seu time estava na segunda divisão. Mesmo com o acesso do clube londrino, Muniz continuou na Championship no ano seguinte, emprestado ao Middlesbrough.

De volta ao Fulham em 2023/24, passou a primeira metade da temporada como uma opção de banco pouco utilizada. Foi só depois da virada do ano e da lesão do mexicano Raúl Jiménez, dono da posição, que o brasileiro realmente deslanchou.

Muniz marcou pela primeira vez no dia 3 de fevereiro, no empate por 2 a 2 com o Burnley. Depois, também comemorou contra Bournemouth, Aston Villa, Brighton, Tottenham e Sheffield United.