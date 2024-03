Palmeiras tem 56º elenco mais caro do mundo; 4 brasileiros estão no top 100

Atual bicampeão brasileiro e emendando um título após o outro desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras já não tem mais o elenco mais valioso do "resto do mundo", ou seja, de todos os outros continentes com exceção da Europa.

De acordo com o "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola global, o preço estimado do grupo de jogadores alviverdes foi superado pelo do Al-Hilal, clube saudita onde atua Neymar.

Segundo a plataforma, o elenco asiático está avaliado em 242,5 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) e é o 45º mais caro do planeta na atualidade. Já o palmeirense custa 209,7 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) e ocupa o 56º lugar no ranking mundial.