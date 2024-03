Por que Antony tem sido chamado de pior contratação da história do United?

Perdeu vaga até para menino da base

Contratado para ser o dono do lado direito do ataque do United, Antony hoje é reserva da revelação argentina Alejandro Garnacho, que originalmente jogava pela esquerda e mudou de lado para ajudar resolver o "problema" da equipe.

Só que o descontentamento do técnico Erik ten Hag com o brasileiro é tão grande que, na rodada passada do Inglês, sem poder contar com o novo titular da posição, ele preferiu escalar o garoto Omari Forson, de 19 anos, que ainda joga pelas equipes de base do clube, e deixar o estrelado reforço no banco.

Cada vez menos importante em Old Trafford, Antony soma apenas quatro minutos em campo nas últimas quatro rodadas da Premier League. Em duas delas, aliás, ele sequer deixou a reserva.

Engolir o prejuízo

De acordo com o jornal "Daily Mail', o atacante brasileiro é um dos jogadores que a diretoria do United pretende negociar na próxima janela de transferências.