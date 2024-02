7 caras novas que podem aparecer na 1ª convocação de Dorival para seleção

Atacante de origem, conquistou a confiança de Diego Simeone atuando como ala esquerdo e hoje pode dizer que é titular nas partidas mais importantes do Atlético de Madri. Mas, por ser uma opção mais ofensiva para os lados do campo, talvez tenha dificuldades para se adaptar a um sistema com quatro homens na defesa, com laterais e não alas, que costuma ser o preferido do novo treinador do Brasil.

JOÃO GOMES

Meia, 23 anos, Wolverhampton (ING)

Imagem: Jack Thomas - WWFC/Wolves via Getty Images

O ex-Flamengo chegou a ser convocado por Ramón Menezes no começo do ano, mas não chegou a estrear pela seleção. Titular absoluto do Wolverhampton, João Gomes cresceu bastante de rendimento nas últimas rodadas da Premier League e até marcou dois gols no mesmo jogo (na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham). Com o declínio de Casemiro no Manchester United, pode acabar ganhando espaço como primeiro volante da equipe canarinho.

ANDREAS PEREIRA

Meia, 28 anos, Fulham (ING)