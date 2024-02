Ex-Cruzeiro e vendido à Inglaterra: quem é o goleador brasileiro na Europa?

O camisa 99 do Brugge é o terceiro colocado na artilharia do Campeonato Belga (16 tentos) e o vice-líder do ranking de gols da Conference League (quatro tentos), uma espécie de terceira divisão da Champions.

Na atual temporada, Igor Thiago tem pelo menos seis gols a mais do que qualquer outro jogador brasileiro em atividade na primeira divisão de alguma liga nacional da Europa. Seu número de bolas nas redes é maior do que a soma dos gols anotados por Rodrygo e Vinícius Júnior, companheiros no gigante Real Madrid e principais atacantes do futebol pentacampeão mundial na atualidade.

Artilheiros brasileiros na Europa (2023/24)

1 - Igor Thiago (Brugge-BEL): 26 gols

2 - Evanilson (Porto-POR): 20 gols

3 - João Pedro (Brighton-ING): 19 gols

4 - Matheus Saldanha (Partizan Belgrado-SER): 16 gols

5 - André Silva (Vitória de Guimarães-POR): 13 gols

Rodrygo (Real Madrid-ESP): 13 gols

7 - Clayton (Casa Pia-POR): 12 gols

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP): 12 gols

9 - Matheus Cunha (Wolverhampton-ING): 11 gols

Richarlison (Tottenham-ING): 11 gols

Willian José (Betis-ESP): 11 gols