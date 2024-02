Alvo no Brasil, Di María ganha quase o dobro que maior salário do país

Protagonista de rumores de uma possível transferência para Grêmio ou São Paulo neste ano, Ángel di María não cabe no orçamento de nenhum clube brasileiro... A menos que aceite reduzir consideravelmente seu faturamento.

O meia de 36 anos, que já defendeu as cores de Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, além de ter ajudado a Argentina a ganhar a última Copa do Mundo, tem hoje o maior salário do futebol português e ganha praticamente o dobro do jogador mais bem remunerado em atividade no Brasil.

Segundo o site "Capology", especialista nas folhas de pagamento do futebol mundial, Di María recebe no Benfica um total de 9,6 milhões de euros (R$ 52,1 milhões) por temporada. Aqui no país pentacampeão mundial, ninguém supera os R$ 27,3 milhões anuais do palmeirense Dudu.