Titular na Champions e ainda na seleção, Pepe destrói recordes aos 41 anos

Mais que isso, tem batido recordes por onde passa: com a camisa lusa, na liga portuguesa e até na Champions.

O mais velho a...

Na semana passada, ao participar da vitória por 1 a 0 do Porto sobre o Arsenal, pelas oitavas de final da Champions, Pepe superou marca do galês Ryan Giggs e se transformou no jogador de linha mais velho a disputar uma partida dos mata-matas decisivos do torneio.

Em novembro, ainda durante a fase de grupos, o brasileiro naturalizado português já havia quebrado o recorde de atleta com maior idade a balançar as redes da competição interclubes mais badalada do planeta. A marca anterior pertencia ao italiano Francesco Totti, que fez seu último gol pela Roma quando tinha 38 anos.

Além da Champions, Pepe também é o jogador mais experiente a fazer um gol na reta final de Copas do Mundo (39 anos e 283 dias). Ele escreveu seu nome na história ao marcar contra a Suíça, nas oitavas do Qatar-2022.

Desde 2021, o camisa 3 detém ainda o recorde de mais velho a jogar por Portugal. Em toda a história da seleção, ele é o terceiro nome que mais foi a campo (134 partidas, menos apenas que seus contemporâneos Cristiano Ronaldo e João Moutinho).