Por que Beraldo caiu nas graças de Luis Enrique e já cavou lugar no PSG?

Há um mês, o torcedor do Paris Saint-Germain tem uma certeza absoluta sempre que senta no sofá ou nas arquibancadas para ver acompanhar time de coração. Não importa o adversário posicionado do outro lado do gramado ou a competição que está em jogo, Lucas Beraldo sempre irá a campo.

Apesar de muito jovem e de ter acabado de desembarcar na Europa, o zagueiro brasileiro de 20 anos já caiu nas graças do técnico Luis Enrique e se transformou em uma figura onipresente nos jogos do clube mais poderoso da França.

O ex-São Paulo foi utilizado nas últimas sete partidas do PSG (sequência maior que a de Kylian Mbappé, astro maior da companhia). Em seis delas, começou como titular. E, em cinco, permaneceu jogando até o apito final, ou seja, atuou durante os 90 minutos.