Seleção dos sub-23 mais caros do mundo vale R$ 6,1 bi e ainda tem Brasil

França, Inglaterra e Espanha em alta

Avaliada em 1,12 bilhão de euros (cerca de R$ 6,1 bilhões de euros), um aumento de 6,7% na comparação com o ano passado, a seleção sub-23 do futebol mundial conta com jogadores de dez nacionalidades diferentes.

Seis países emplacaram um jogador apenas no time dos jovens mais valiosos do planeta. Geórgia, Holanda, Croácia, Canadá, Equador e Noruega estão exatamente na mesma situação do Brasil.

Só França, Espanha e Inglaterra conseguiram colocar dois atletas na seleção. Mas, no caso dos espanhóis, esses dois garotos (Pedri e Gavi, ambos do Barcelona) disputam uma única posição e só aparecem na relação porque estão empatados com o mesmo preço.

Garotos ou veteranos?

Nada menos que cinco integrantes da seleção dos sub-23 mais caros do planeta são também os jogadores mais valiosos das suas respectivas posições, independente da idade.