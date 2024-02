Após Mbappé, PSG corre risco de também perder Marquinhos na janela de julho

Vai custar caro

Só que, ao contrário do que aconteceu com Mbappé, que ficará sem contrato a partir de julho e não precisará deixar nenhuma indenização ao PSG, quem quiser se reforçar com Marquinhos terá de sentar para negociar com os dirigentes da equipe francesa.

O capitão renovou contrato no fim da temporada passada e ainda tem mais quatro anos de vínculo com o clube. Apesar de já estar prestes a virar "trintão", ele ainda tem um valor de mercado estipulado em 60 milhões de euros (R$ 320,9 milhões), pelo "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola.

No PSG desde 2013, Marquinhos está a dois jogos de se transformar no jogador que mais vestiu a camisa da equipe parisiense em todos os tempos. O recorde pertence ao francês Jean-Marc Pilorget, que foi utilizado 435 vezes entre 1975 e 1989. O brasileiro já tem 433 partidas no currículo.

Novela perto do fim

Depois de anos de um namoro que nunca teve nada de secreto, a transferência de Mbappé para o Real Madrid parece mesmo que vai acontecer.