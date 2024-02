7 promessas sul-americanas para seu time contratar antes da janela fechar

Também autor de cinco gols no Pré-Olímpico, foi quem anotou o tento que classificou a Argentina para Paris-2024 e tirou o Brasil da corrida pela terceira medalha de ouro consecutiva no futebol masculino. Centroavante de bom porte físico (tem 1,89 m), Gondou é um nome em ascensão no país vencedor da última Copa. Na temporada passada, marcou 15 gols e trocou o Sarmiento pelo Argentinos Juniors. Agora, talvez tenha chegado a hora de uma nova mudança de ares... para um outro país.

IVÁN LEGUIZAMÓN

Meia-atacante, 21 anos

Paraguai, San Lorenzo (ARG)

Imagem: Divulgação

Um dos principais nomes da melhor seleção do Pré-Olímpico sul-americano, também já está aparecendo nas convocações da equipe adulta do Paraguai. Leguizamón é daqueles atacantes típicos de lado de campo, baixinho (1,74 m), velocista e bastante habilidoso. No ano passado, começou como opção para o banco de reservas do San Lorenzo e ganhou a posição com o decorrer da temporada. Ainda não é um jogador para os clubes mais ricos do Brasil, mas pode ser uma opção interessante para elencos um pouco menos qualificados.



NICOLÁS VALENTINI

Zagueiro, 22 anos

Argentina, Boca Juniors (ARG)

Imagem: Lucas Figueiredo/Getty Images

Outro integrante do elenco do Boca que ficou no quase na Libertadores e da seleção olímpica da Argentina, o zagueiro teve um pesado crescimento de rendimento no segundo semestre do ano passado e começou a ser cotado até mesmo para se transferir para clubes importantes da Europa, como Lazio e Milan. Valentini não tem tantos recursos técnicos assim, mas manda muito bem na bola aérea e exala raça. Como a janela do Velho Continente já fechou, essa pode ser a última chance de algum time brasileiro conseguir contratá-lo.