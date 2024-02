Argentina tem 3 dos 10 técnicos mais bem pagos do mundo; confira o ranking

Agora, o ex-volante tem a companhia de um velho parceiro de seleção argentina na parte de cima do ranking. Ao se transferir para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Marcelo Gallardo passou a ser o quinto treinador mais bem pago do planeta, com faturamento de 18 milhões de euros (R$ 96,4 milhões) anuais.

O outro "hermano" no top 10 é Mauricio Pochettino, do Chelsea, que tem o oitavo maior holerite dentre os profissionais do seu ramo: 12,2 milhões de euros por temporada (R$ 65,3 milhões).

Efeito Arábia

Assim como aconteceu com o mercado de jogadores, o pesado investimento feito pela Arábia para tentar se transformar em um novo eldorado do futebol mundial também já provocou um impacto pesado no ranking dos técnicos mais bem pagos do planeta.

Dos dez maiores salários de treinadores da atualidade, três são pagos direta ou indiretamente pelo governo do país localizado no Oriente Médio.

Com rendimentos de 25 milhões de euros (R$ 133,8 milhões) por ano, o italiano Roberto Mancini, contratado para dirigir a Arábia Saudita no ciclo da Copa do Mundo-2026, é agora o número dois da lista global e o primeiro entre os técnicos de seleção.