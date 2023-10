Perda de desempenho

As primeiras reclamações vieram dos jogadores do Aston Villa ainda durante a pré-temporada.

De acordo com o jornal britânico "The Telegraph", o elenco chegou a fazer uma reclamação formal com a diretoria por conta de um uniforme que, na visão deles, estaria até mesmo prejudicando o desempenho do time.

A explicação é que, com o uniforme encharcado e grudado no corpo por conta do acúmulo de suor, os atletas estariam se sentido desconfortáveis e pesados demais para executar jogadas em alta velocidade.

Ainda segundo o "Telegraph", o Aston Villa entrou em contato com a Castore, ameaçou antecipar o fim do contrato com a marca e ouviu dela que uma nova linha de camisas, produzida com tecnologia diferente da atual, será produzida para minimizar o problema.

Hiperssexualização

Só que a questão não foi resolvida antes do início da versão feminina da Premier League. E o uniforme que tantas críticas já vinha recendo amplificou um problema já recorrente no futebol das mulheres: a sexualização dos corpos das atletas.