O que aconteceu?

O empate por 0 a 0 com o então lanterna Clermont, no último fim de semana, foi o quarto jogo em que o PSG não venceu nesta temporada. Em 2023/24, o time francês ganhou 50% dos seus compromissos. Na soma dos dois anos anteriores, essa marca ficou na casa de 66%.

Liga dos Campeões

O aproveitamento dos parisienses também teve uma queda expressiva. Na época do trio Messi, Mbappé e Neymar, era de 71,7% dos pontos disputados. Agora, está em 62,5%.

O PSG perdeu até o posto quase fixo de dono do melhor ataque do seu país. Nesta edição do Francês, tem até o momento 14 gols marcados, quatro a menos que o Monaco. Após oito partidas disputadas, seu setor ofensivo já passou em branco em duas oportunidades: contra Lorient e Clermont.

Como tem jogado o PSG?

A principal mudança no desenho ofensivo do PSG após as idas de Messi e Neymar para os Estados Unidos e a Arábia Saudita, respectivamente, foi no posicionamento de Mbappé.