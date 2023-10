De acordo com o regulamento da entidade, a sede do torneio é escolhida por meio de votação aberta de sua assembleia, composta por representantes de todas as federações nacionais filiadas a ela (Brasil, Argentina, Alemanha, etc...).

No entanto, é a Fifa quem determina as regras do jogo, ou seja, o que cada candidatura precisa apresentar para ser considerada. Ela também pode costurar acordos nos bastidores, como fez com a edição de 2030, que acabem priorizando uma possível sede em detrimento de outra.