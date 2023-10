FACUNDO ZABALA

Lateral esquerdo, 24 anos

Argentino, Olimpia (PAR)

Imagem: Norberto Duarte/AFP

A boa campanha do Olimpia, que chegou até as quartas de final Libertadores-2023, passou pelo pé esquerdo de Zabala. Com duas assistências, o lateral foi o nome da virada sobre o Flamengo, nas oitavas. Também balançou as redes contra o Fluminense, no mata-mata seguinte. Zabala tem contrato com o Venezia, da segunda divisão italiana, e está emprestado à equipe paraguaia até o fim do ano.

LUIS ADVÍNCULA

Lateral direito, 33 anos

Peruano, Boca Juniors (ARG)

Imagem: Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Apesar da idade elevada, continua com uma forma física impecável e mantém a arrancada e o pulmão necessários para correr por toda a faixa direita do campo. Além disso, na Argentina, Advíncula acostumou-se a ser usado também na linha de atacantes, e não apenas como defensor. Resultado: o ex-Hoffenheim e Rayo Vallecano vive um dos melhores momentos da carreira e é o artilheiro do Boca na Libertadores (três gols).