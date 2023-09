A pesada declaração do meia-atacante espanhol Suso Fernández, do Sevilla, que classificou Jorge Sampaoli como pior treinador com quem já trabalhou, não é a primeira crítica pública endereçada ao atual comandante do Flamengo vinda de um dos seus antigos subordinados.

O astro argentino Ángel di María, hoje no Benfica, que dividiu vestiários com Sampaoli na Copa do Mundo da Rússia-2018, afirmou dois anos atrás que o técnico é um "cara estranho", que toma decisões incomuns sem dar "nenhuma explicação" ao elenco.

No Flamengo, que começa neste fim de semana a decidir a Copa do Brasil contra o São Paulo, o argentino também já teve atritos que chegaram ao conhecimento do público. O mais famoso deles foi a desavença com Pedro.