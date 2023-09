Atacante do Sevilla diz que Sampaoli foi o 'pior treinador' que já teve

O melhor treinador, Luis Enrique. Trabalhei com ele na seleção e me parece ser o melhor que tive. O pior? Sampaoli Suso, atacante do Sevilla

O jogador teve convicção de que a passagem de Sampaoli pelo Sevilla não duraria muito tempo. Suso contemplou a possibilidade de sair do clube após lesões e poucas oportunidades, mas relata que decidiu permanecer.

Em dezembro (de 2022) conversei com Monchi (ex-diretor de futebol do Sevilla) e ele me disse: 'Suso, o que faremos?'. Tinha acabado de me recuperar da lesão no tornozelo. O fácil era pedir para sair, recuperar o ritmo em outro time e somar partidas. Mas disse-lhe que vou durar mais que o Sampaoli e que vou acabar jogando Suso

A previsão do atacante não demorou a se concretizar. Sampaoli foi demitido do Sevilla em março deste ano, dando lugar a José Luis Mendilibar. Com o novo técnico, a equipe se recuperou na temporada 2022/23 e conquistou o heptacampeonato da Liga Europa.

Quem é Suso

Suso, atacante do Sevilla Imagem: Fran Santiago/Getty Images

O atacante de 30 anos acumula passagens por Liverpool, Milan e Almería em sua carreira, além de cinco partidas pela seleção espanhola. Suso defende o Sevilla desde 2019.