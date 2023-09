Depois de defender a seleção brasileira na abertura das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2026, Neymar deve estrear hoje pelo Al-Hilal na esperança de ter encontrado uma "máquina do tempo" que o leve de volta para os melhores dias da sua carreira.

Afinal, foi exatamente isso que aconteceu com Cristiano Ronaldo, o primeiro astro de proporção global a embarcar no projeto da Arábia Saudita de se transformar no novo eldorado do futebol mundial.

No Oriente Médio, o veterano português de 38 anos voltou a balançar as redes com uma frequência que já não conseguia mais atingir na Europa. A média de gols que obteve no Al-Nassr (0,83 por partida) é a mais alta da sua carreira depois de 2017/18, quando deixou o Real Madrid.