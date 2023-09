Ainda invicto (três vitórias e um empate), o Girona tem dez pontos e ocupa a vice-liderança do Espanhol. Está atrás apenas do Real Madrid (12) e logo à frente de Barcelona (nove) e Atlético de Madri (sete), terceiro e quarto colocados, respectivamente.

Mas, afinal, qual é o segredo do time dirigido pelo técnico Míchel? A resposta é a mesma que explica o atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa e ascensão de tantos clubes que até pouco tempo atrás eram inexpressivos: Grupo City.

Parceria entre árabes e Guardiola

Em 2017, logo depois de conquistar pela primeira vez o acesso à elite espanhola, o Girona foi comprado pelo conglomerado que é dono do Manchester City e por um fundo de investimentos liderado pelo empresário Pere Guardiola, irmão de Pep Guardiola, treinador da equipe-matriz do projeto do governo de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

Inicialmente, as duas partes dividiam igualmente o controle do clube. Hoje, o Grupo City detém o sozinho o posto de acionista majoritário (47% das ações) e ganhou um novo sócio principal, o boliviano Marcelo Claure, dono do Bolívar. Mas Pere Guardiola não foi tirado da operação: é ele o presidente do conselho administrativo e quem, na prática, comanda o dia a dia da equipe.

Desde o início do projeto, o Girona sempre foi tratado como uma espécie de "segundo clube" do conglomerado na Europa. Na prática, isso significa que os jovens mais talentosos contratados pelo fundo e que ainda não estão prontos para jogar em Manchester acabam desembarcando na Catalunha.