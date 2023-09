Quem é Samuel Lino?

Pouco conhecido aqui no Brasil, o camisa 12 do Atlético de Madri começou a carreira nas categorias de base do São Bernardo, profissionalizou-se no ABC paulista e passou um ano emprestado ao time sub-20 do Flamengo. Ele chegou a fazer parte do elenco rubro-negro campeão da Copa São Paulo de 2018.

No ano seguinte, foi negociado com o Gil Vicente. Mesmo jogando em um time pequeno de Portugal, conseguiu marcar 27 gols em três temporadas e chamar a atenção do clube espanhol.

Contratado no começo da temporada passada, acabou cedido ao Valencia para ganhar experiência. Titular inquestionável por lá, dividiu com Justin Kluivert a artilharia do time no Espanhol (seis gols) e foi essencial para evitar o rebaixamento.

Quais os planos de Simeone para o brasileiro?

Apesar de ser originalmente um homem de frente e de até já ter sido escalado como centroavante em alguns momentos da sua carreira, Lino não é tratado como atacante pelo técnico do Atlético de Madri.