Técnico dos sonhos do Botafogo brilha na Europa com outros dois portugueses

Sérgio Conceição mal chegou ao Milan e já ganhou um troféu, que foi um enorme feito. De virada derrotou a rival, Inter (3 a 2), vitória que valeu o título da Supercopa da Itália em peleja disputada na Arábia Saudita.

O ex-técnico do Porto era o "sonho impossível" do Botafogo com a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar. Mas ele desejava o time rossonero e esperou a queda de um compatriota, Paulo Fonseca, para assumir o time de Milão.

Simultaneamente ao sucesso de Conceição no Oriente Médio, na Premier League, Wolverhampton, treinado por Vitor Pereira, e Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, se enfrentavam. Times em posições distantes na tabela.