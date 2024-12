Após sonhar com o Liverpool, Vitor Pereira perto do 19º da Premier League

O empresário Jorge Mendes tem muita influência no 19º colocado, o que explica tantos jogadores e técnicos portugueses por lá. E o próximo conterrâneo a caminho do clube é o ainda técnico do Al-Shabab, Vitor Pereira, após a saída de Gary O'Neil, demitido domingo após derrota, em casa, para o Ipswich Town (1 a 2).

A multa de 800 mil libras (quase R$ 6,1 milhões) a ser paga ao clube do Catar não será problema. Lutando contra o rebaixamento, o Wolves se aproxima do ex-técnico de Corinthians em Flamengo. A expectativa é de que estreie em visita ao Leicester, domingo. É, quem não tem Liverpool caça com o "lobo" mesmo.

