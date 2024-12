Alta da Selic é problema a mais para os endividados Corinthians e São Paulo

Mas o momento agora é outro. Tanto que o Copom divulgou suas perspectivas para o próximo ano. O órgão prevê mais dois ajustes de 1 ponto percentual cada nas suas próximas reuniões. Isso significa que deverá bater os 14,25% ao ano.

Juros mais altos deixam o crédito mais caro, já que a Selic é referência para outras taxas de juros no mercado, impactando tanto financiamentos como empréstimos. E isso vai levar mais problemas para as finanças de clubes de futebol.

"O impacto é relevante. A expectativa é de aumento de 3 pontos percentuais desta semana até o final se abril, e em uma dívida de R$ 2 bilhões, isso representa R$ 60 milhões adicionais em custos financeiros", adverte o especialista em finanças dos clubes de futebol, Cesar Grafietti.

Rivais, Corinthians e São Paulo lidam com elevados endividamentos. No começo do mês, a diretoria corintiana enviou uma lista de credores à Justiça de São Paulo, com o objetivo de evitar novos bloqueios das contas. No documento, o clube admite que deve R$ 2,4 bilhões.

Já os tricolores tiveram déficit de R$ 191 milhões nos primeiros nove meses do ano. No período, a dívida atingiu R$ 886 milhões, como consta em documento desenvolvido por um membro do Conselho Fiscal e revelado pelo pesquisador Alexandre Giesbrecht.

O torcedor que preza o zelo por seu clube e atento ao noticiário econômico tem um problema a mais com o qual se preocupar. Quanto aos dirigentes? Não se sabe.