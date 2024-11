Quando os atleticanos irão se acostumar a perder para o Flamengo?

O Flamengo ganhou seu primeiro título brasileiro ao derrotar o Atlético Mineiro por 3 a 2, em 1980. Faturou outro sete anos mais tarde, eliminando o Galo com sua grande campanha, e com duas vitórias: 1 a 0 no Rio e 3 a 2 em Belo Horizonte.

Na conquista da Copa do Brasil de 2006, a caminhada dos rubro-negros rumo a mais um troféu teve uma goleada de 4 a 1 sobre o alvinegro de Belo Horizonte. Já na campanha do título brasileiro de 2009, dois triunfos por 3 a 1, em Minas Gerais com gol olímpico de Petkovic.

Na caminhada rumo ao título da Copa do Brasil em 2022, a virada no confronto com os 2 a 0 no Maracanã. O famoso jogo do "inferno". Agora, mais uma taça do mata-mata nacional para o Flamengo, desta vencendo os atleticanos nos dois jogos da final, 3 a 1 e 1 a 0.