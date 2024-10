Se não vencer Chile e Peru, o Brasil deve pensar com carinho na repescagem

Seis seleções sul-americanas irão à Copa do Mundo de 2026. Isso é absolutamente certo. E uma sétima poderia disputar o certame que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, desde que supere um oponente na repescagem. Que fartura, não?



A Fifa planeja um torneio com seis equipes, duas garantirão as últimas das 48 vagas para o próximo Mundial. Portanto, dos dez países que jogam as eliminatórias da América do Sul, apenas três não se classificarão. É quase impossível ficar de fora. Quase...

Chile e Peru, justamente os dois adversários do Brasil neste período de "Data Fifa", são as piores do certame. Os chilenos, que recebem o time da CBF às 21 horas, estão em nono. Já os peruanos, que jogam na terça-feira em Brasília, ocupam a lanterna.

São duas seleções que dificilmente reagirão a ponto de brigar por vaga na Copa. O Chile, por sinal, foi derrotado na rodada passada pela Bolívia, jogando em casa. Os bolivianos não venciam como visitantes nas eliminatórias há 31 anos. Um vexame!