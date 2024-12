Mulheres protestam no Flamengo contra nomeação de ex-diretor da CBF

José Trajano observou no Posse de Bola desta sexta-feira o que revela a foto da nova direção do Flamengo com 16 homens brancos e nenhuma mulher — nenhum negro também.

De fato, nada tão velho, sem criatividade, sem diversidade, sem estar ligado ao espírito da época no clube mais popular do país.

Tudo bem que é ainda melhor do que ter uma primeira-dama como a bolsonarista Ângela Machado, mulher do ex-presidente Rodolfo Landim que, então diretora de Relações Sociais, deu declarações preconceituosas sobre os nordestinos e foi indiciada por xenofobia.