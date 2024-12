POR LUIZ GUILHERME PIVA



Não acabava o buraco.



Tudo escuro, veloz.



A luz da boca sumiu lá do alto.



Nem sinal do chão.



Não dava para entender. Estava no meio da pelada, ou era um jogo, e ele era o centroavante, ou apenas sonhava que estava em campo, ou só se lembrava de que houve um dia, numa partida, ou então imaginava que haveria um dia, numa partida, mas era clara a jogada, a bola chegando, o marcador distraído, era aparar e virar e chutar, quando o buraco.



Só percebeu o vazio nos pés.



A imersão repentina no vão.



Olhou para o alto para ver se a bola caía também ou se alguém o procurava, mas era tão rápido, o círculo claro se comprimiu e fechou, os braços em cruz não alcançavam as paredes, abriu os olhos mil vezes, talvez lá embaixo houvesse algo - ou nada?



Nunca acabava, e ele mais e mais se lembrava da pelada, ou do jogo, ou do sonho, ou da lembrança, ou do desejo, era tudo tão claro, a bola ali à mercê, era ajeitar e virar e chutar.



Só isso e o gol.



Mas o buraco.



A queda.



O vão.



Nunca acabava.



Até que pousou.



Noutro campo, noutra pelada, noutro jogo, noutro sonho, noutra lembrança, noutro desejo.



Mas na mesma posição. Na mesma jogada.



A bola chegando.



Aparar e virar.



Virar e chutar.



Chutar e o gol.



Mas, de novo, bem na hora, outro buraco.



Outra queda.



Outro vão.



Outro pouso.



E outra vez, e mais outra, e sempre.



De campo em campo.



De buraco em buraco.



Sempre naquela hora.



Se ao menos mais uns segundos.



Para ao menos ajeitar.



Ao menos virar.



Ao menos chutar.



É só isso e o gol.



Mas não.

_______________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras