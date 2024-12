Galo: Nada é inacreditável neste fundo do poço

O pior de tudo, a meu ver, é algo menos tangível do que o histórico da safada da SAF ou a constatação óbvia do tanto que essa turma não entende nada de futebol. O pior é terem roubado a nossa alma. Não mais se entra funcionário e se sai torcedor. À exceção do Hulk, algum dos jogadores do nosso elenco, 2021 pra cá, torcem para o Atlético? Tem uma entrevista do Reinaldo antes de um jogo qualquer, no filme Lutar, Lutar, Lutar, em que ele diz ser "mais um torcedor em campo". E era mesmo. Isso acabou. Tanta coisa que nos fez atleticano acabou e segue acabando. Até quando vamos permitir?

No sábado, no Monumental de Núñez, o grito de 'Eu Acredito' se repetiu como farsa. Não havia a crença inabalável no milagre, naquilo que nos moveu durante o longo período das vacas magras. No intervalo do jogo, a nossa situação era melhor do que no intervalo da final contra o Olimpia, em 2013. Precisávamos dos mesmos dois gols, e ainda jogávamos com um a mais. Mas, por algum motivo, já estávamos derrotados.

Uma derrota que vem de cima e nos mata aqui embaixo, aos pouquinhos. Esses caras fizeram um pacto com o diabo, não é possível. Levaram o Galo, mas entregaram a nossa alma. Ontem, trocando mensagens com um amigo querido, ele me disse: "Podem ter levado tudo, mas ainda temos o grito de Galo". Então, que a gente meta a boca nesse povo e exija, ainda que no grito, o nosso Galo de volta.

***

Esta é a última coluna do ano. Retomamos em janeiro. Se Deus (ou o diabo) quiser, na primeira divisão.

*Publicado originalmente em o "Estado de Minas" deste domingo.