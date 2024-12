O botafoguense e o porre de felicidade

Não tomei nada, não ia me fazer bem. Eu preferia tomar um calmante, mas não tinha nenhum em casa. Fiquei irritado comigo. "Sou um idiota. Tive 31 dias para me preparar e, sendo cardiopata, não pedi calmante a nenhum médico."

Foi quando me lembrei de um estratagema mental que usava quando era criança e entrava no consultório do dentista. Eu mentalizava a paz que sentiria 1 hora no futuro, quando saísse daquela sala de torturas.

No 30 de novembro, entrei na sala de tv com a seguinte atitude mental. "Às 19 horas, o teste de resistência cardíaca estará terminado. O tempo é meu amigo. Eu consigo suportar a derrota. O que eu não consigo mais suportar é o suspense."

Completamente pilhado, comecei a assistir ao jogo. Logo vi que eu não era o único pilhado. Aos 30 segundos de jogo, um jogador do Botafogo chutou a cabeça do adversário e foi expulso. Foi a expulsão mais rápida da história da Libertadores. Meu time começou bem, quebrando um recorde.

O Botafogo ia ter que jogar com um a menos contra um adversário que, nos últimos quatro jogos da Libertadores, marcou 5 gols e tomou 1. Jogamos na retranca, o que curiosamente é melhor para o Botafogo. Marcamos dois gols no final do 1º tempo. Pensei que poderia relaxar no 2º tempo. Ledo engano! No 1º minuto tomamos gol de cabeça de um... baixinho, em cobrança de escanteio. Tem coisa que só acontece com o Botafogo.

O Atlético jogou muito no 2º tempo, que foi tão tenso como o 1º. O 3º gol do Botafogo só surgiu no último lance do último minuto da prorrogação. Quebrou-se outro tabu, em vez de tomar gol no último minuto, o Botafogo marcou. Quando terminou o jogo, eu estava eufórico e pensei em beber algo para comemorar.