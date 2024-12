PM, a sigla de Polícia Mortífera

O episódio do homem branco jogado da ponte por policiais militares de São Paulo deveria ser suficiente para imediata demissão do secretário da Segurança e, quiçá, para a Assembleia Legislativa determinar o impeachment do governador que já disse "tô nem aí" para a denúncia de entidades, à ONU, sobre a violência de seus comandados.

Some-se ao episódio, outro, de jovem negro, e desarmado, baleado pelas costas por PM.

Quando no Brasil se fala da desmilitarização da polícia orientada para a guerra e não para a proteção de quem paga seu salário, herança maldita da ditadura fruto do Golpe de 1964, sempre surgem vozes insensíveis que a tratam como se fosse medida para proteger criminosos.