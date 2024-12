Botafogo: crônica do capítulo mais glorioso de sua história

Chuta (todos fantasmas e vilões do passado deste clube glorioso), e corre pro abraço, meu garoto!



Chutaço! Inapelável! 1 a 0, Botafogo.



Um super-herói em ação, e o épico começava a se desenhar.



Botafoguenses em êxtase, aos prantos, sem acreditar. Agora quem estava atordoado era o adversário.



Eis que Luiz Henrique, o super herói botafoguense entra em cena mais uma vez.



Usando toda sua astúcia e velocidade.



Aproveitando vacilo indesculpável do (Homem) Arana, o 7 botafoguense chega mais rápido que o adversário e sofre penalidade.



Cobrança precisa, magnífica! 2 a 0, Fogão.



E os botafoguenses que ainda não acreditavam no que viam, desacreditaram ainda mais.



A epopéia de General Severiano ganhava contornos gloriosos.



Bravamente, e com um a menos desde o 1º minuto, a equipe carioca não apenas se segurava, mas vencia a partida brilhantemente.



De forma inesquecível. Memorável. E fazendo seu adversário desfrutar do seu próprio veneno.



Camaleônico, o Botafogo não fazia a menor questão de ter a bola. Poucos passes trocava.



Mas, quando visitava a área mineira, dava estocadas precisas. Cirúrgicas.



E dessa forma, a Libertadores ensaiava ter um novo dono.

Mas, a epopeia não tinha acabado. Ainda restavam longos e intermináveis 45 , 49, 52 minutos. Uma eternidade.

A etapa complementar mal começou, e gol do adversário.



Toda apreensão, inquietação, todo pessimismo, desespero estavam de volta aos adeptos botafoguenses.



Traumas renascendo. Monstros ressurgindo. Tudo se encaminhando para um fim costumeiramente trágico.



O clube mineiro foi para cima, e o Botafogo apenas se defendia como podia. Com alma. Na raça. No coração.



O Atlético flertava com o empate, o Botafogo com o desastre.



Mas, eles teimavam em não se concretizar.



Vargas - guardem bem este novo - teve a bola da prorrogação em seus pés. Por duas vezes.



Na primeira, impreciso, chutou pra cima. De forma inacreditável.



Na segunda, já no apagar das luzes da partida, oportunidade ainda mais clara.



Imperdível. De frente pro gol. Goleiro adversário vendido. Não tinha como perder.



Isolou! Perdeu!



Neste exato instante, o botafoguense mais otimista teve a certeza de que seria campeão. Ou seja, quase nenhum (alvinegro carioca).



Já os mais supersticiosos, ah, estes sim, só puderam comemorar mesmo, após o terceiro gol. O do 3 a 1.



Ufa! Fim de papo! E com agradecimento eterno a São Vargas, o mais novo Santo de General Severiano.

De forma brava, guerreira, heróica, épica, retumbante. O Botafogo de Futebol e Regatas 2024 conquistava sua primeira Libertadores.

E escrevia para a posteridade O CAPÍTULO MAIS GLORIOSO de sua história.

*Almir Moura é baiano de Rodelas, pai de Juan e Mari, progressista, são-paulino e professor.