Luiz Henrique precisa de ajuda

É o caso das apostas, da separação tumultuada de seu primeiro casamento e, agora, além das provocações infantis com os jogadores do Atlético Mineiro, o objeto que jogou na confusão e resultou em sua expulsão, certamente por ignorar as regras do futebol.

Fará falta em jogo importante contra o Vitória, mais um adversário que jogará fechado no Nilton Santos para botar à prova o ataque que, de uma hora para outra, parou de ser efetivo.

Não era hora de perder jogador tão importante e por bobagem, amadorismo irresponsável.

Já vimos dezenas de craques se perderem por falta de orientação, e o Botafogo pode dar a ele a assistência de que precisa.

Os tempos de conviver com a falta de noção de atletas ficaram para trás já há muito.