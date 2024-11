Pareceu fácil, ficou difícil e Timão engatou a quinta vitória seguida

O holandês fez 1 a 0, aos 10, em tirambaço da entrada da área e Yuri Alberto ampliou, aos 15, ao aproveitar lançamento de André Ramalho.

No estádio lotado, e sob 30°, com um sol para cada um, a vida alvinegra estava tão fácil e a goleada tão desenhada que o alvinegro se acomodou e o time celeste cresceu.

A ponto de diminuir, aos 34, com Kaiki, ao arriscar de fora da área e a bola desviar em André Ramalho para enganar Hugo.

Cinco minutos depois Memphis teve a chance do terceiro gol, na pequena área e, aos 48, uma lambança entre Gustavo Henrique e Hugo quase resultou no empate, salvo por Ramalho.

Aquilo de sempre na vida corintiana: haveria sofrimento no segundo tempo ou a quinta vitória consecutiva alegraria o feriado, mais alvinegro do que nunca no Dia da Consciência Negra?

A etapa final já começou com má notícia para a Fiel porque Talles Magno entrou no lugar de Yuri, com contratura muscular.