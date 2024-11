Botafogo fura o pé de tanto chutar em ponta de faca

Ao anfitrião restava jogar para se fazer respeitar no Monumental de Núñez, quando as condições serão tão efervescentes como eram geladas no Horto.

Ao Botafogo pouco importava tratar o clássico como prévia da decisão da Libertadores. Tinha de ganhar para manter quatro pontos à frente do Palmeiras.

E foi se impondo paulatinamente, contra o alvinegro mineiro com Hulk no banco e Paulinho em campo, ao lado de Deyverson.

Almada ensaiava um recital e foi o primeiro a testar Everson, que tirou dez no teste.

No primeiro tempo se no lugar de John houvesse um poste daria no mesmo porque o Galo não existiu no ataque.

O líder incomodou a defesa mineira, mas muito menos que se esperava e deveria.