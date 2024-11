Bastava o empate para os brasileiros, que fizeram 1 a 0 e permitiram a virada, consumada no célebre gol do 2 a 1 de Ghiggia, aos 34 minutos do segundo tempo.

A derrota deu origem ao complexo de vira-latas de Nelson Rodrigues, ao livraço 'Anatomia de uma Derrota', do escritor brasileiro Paulo Perdigão, pela L&PM, e a 'Maracanã: os Labirintos do Caráter', do jornalista uruguaio Franklin Morales, pela Breve Companhia. Os dois livros são encontráveis em ebook.

Do Maracanazo, em 16 de julho de 1950, há sentenças definitivas como a de ser considerado o primeiro grande velório da história do Brasil, só comparável aos três que vieram depois — de Getúlio Vargas, em 1954, de Tancredo Neves, em 1985, e de Ayrton Senna, em 1994.

O algoz Alcides Ghiggia, sem arrogância nenhuma, um dia disse: 'Só três pessoas calaram o Maracanã: o papa, Frank Sinatra e eu'.

O cineasta Ugo Giorgetti, autor do célebre filme 'Boleiros', é definitivo na admiração aos uruguaios e repete, sempre que pode, quase como mantra: 'Respeitem os uruguaios'.

Uruguaios que nos legaram escritores do porte de Eduardo Galeano, cujo livro 'Futebol ao Sol e à Sombra', também pela L&PM, é clássico mundial da literatura sobre o ludopédio.