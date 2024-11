Ataque ia bem, a defesa muito mal e Brasil só empata

Surpreendeu, porque no começo do jogo o assoprador interrompeu promissor contra-ataque brasileiro para marcar impedimento vencido venezuelano e parecia fazer arbitragem caseira.

Aos 39, Savinho teve a chance de abrir o placar, mas a zaga salvou.

Do meio para frente a Seleção tirava 8 com louvor; do meio para trás 4,5, com preocupação.

Aos 42, Raphinha se redimiu no quesito fazer gols, porque de resto atuava bem.

Bateu falta, cometida em Bruno Guimarães na entrada da área pela esquerda, com precisão, e fez tabelinha na trave para decretar o primeiro gol do jogo: 1 a 0 e era pouco.

Um caloroso silêncio recaiu sobre o lotado Monumental de Maturín.