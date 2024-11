Os cariocas mandam na CBF?

Desde que Ricardo Teixeira, que é mineiro, foi forçado a renunciar da presidência, denunciado pelo Fifagate, foi sucedido apenas por não cariocas: pelos paulistas José Maria Marin, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo, pelo paraense Coronel Nunes e pelo baiano Ednaldo Rodrigues, o atual presidente que acaba de conseguir mudar o estatuto da CBF para se reeleger.

Entre 1927 e 1933, Renato Pacheco, gaúcho, a presidiu, assim como outro gaúcho, Rivadavia Corrêa Meyer, por lá reinou entre 1943 e 1955, sucedendo outro gaúcho, Luís Aranha.

Até um brasiliense, José Perdiz, por um mês, interinamente, presidiu a Confederação, entre 2023/2024.

Ou seja, a CBF já teve presidente do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e do Nordeste e nem por isso, com raros momentos de luz, como sob o carioca Giulite Coutinho, entre 1980 e 1986, foi bem comandada.

Verdade que os cariocas predominaram com 15 dos 25 presidentes e que tanto os gaúchos como o mineiro que presidiram a CBF tinham mais ligações com o Rio do que com seus estados natais.

Mas o problema nunca foi de berço, sempre foi estrutural, com o voto predominante das federações, que dependem de mesadas do organismo central.