Inter amassa o ameaçado Flu, recua e entra no G4

Foram necessários mais cinco minutos no segundo tempo para Borré fazer outro gol e valer, em cruzamento de Bernabei pela esquerda.

Um minuto antes a bola já quase havia entrado em confusão na pequena área carioca.

O Inter assumia, com um jogo a mais, o quarto lugar no lugar do Flamengo, e o Fluminense, 37 pontos, permanecia na perigosa 14ª posição, com dois jogos a mais que o Athletico (34) e um a mais que Criciúma (37) e Bragantino (35).

E acontecia o primeiro resultado querido pelos corintianos na 33ª rodada.

Sem Fábio, Ganso e Arias o tricolor foi à luta e passou a se aproveitar da diminuição do ritmo gaúcho que, de fato, tinha sido de alta intensidade até o gol.

Daí Roger Machado sacar Tabata, Wanderson e Thiago Maia para Bruno Henrique, Ricardo Mathias e Gabriel Carvalho jogarem.