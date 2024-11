A rodada ideal para o Corinthians jogar parado

Hoje será noite de torcer para o Inter vencer o Fluminense, no Beira-Rio, às 19h, e para o Grêmio perder para o Palmeiras, às 21h30, na casa verde.

No sábado, às 19h, será hora de ver o Cruzeiro ganhar do Criciúma, no Mineirão, o Atlético Goianiense vencer o Bragantino, em Goiânia, o Fortaleza derrotar o Vasco, no Castelão, e o Bahia superar o Juventude, em Caxias do Sul.

Todos resultados não só possíveis como até prováveis, exceção feita ao jogo em Caxias.

Finalmente, ainda amanhã, mas às 21h, restará a torcida pela derrota do Athletico Paranaense, no Morumbi, diante do São Paulo.

Se tudo isso acontecer, até mesmo uma derrota em Salvador não será catastrófica e o Corinthians, parado, terá passado nova rodada fora da Z4 com boa margem de segurança para os cinco jogos restantes, três deles em Itaquera, contra Cruzeiro, mais preocupado com a final da Sula três dias depois com reservas e sem Cássio, Vasco e Bahia.

Criciúma e Grêmio serão os adversários fora de casa.