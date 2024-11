Diniz FC: Uma grife nada elegante com desempenho assustador

Ou seja, muito superior ao do Diniz FC.

O Atlético Goianiense, virtual rebaixado, e lanterna da Série A, pasmem, tem rendimento de 26%

Também, acima da performance "Diniz FC".

Do "Arrogância FC", do "Cruyff Tupiniquim FC", ou como prefiram chamar.

Já caminhando para o fim, deste martírio textual: se Diniz FC fosse um time no Brasileirão, não apenas estaria no Z4, seria o lanterna com louvor.

Sorte do Cruzeiro, e graças ao Seabra, e ao grupo modesto de jogadores do início do campeonato, o time não luta contra o Z4, e de quebra ainda pode ser campeão da Sul-americana.