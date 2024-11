São Paulo não perde para o ameaçado Rogério Ceni

Rafael seguiu trabalhando no começo do segundo tempo e o São Paulo buscando surpreender em contra-ataques.

Nem precisou.

Bastou, aos 20 minutos, o Bahia bobear em cobrança de lateral no seu campo de defesa, Calleri desarmar, Lucas Moura passar para Luciano e a bola sobrar para Rato fazer 2 a 0.

Para coroar o passeio em Salvador, aos 45, Lucas Moura, da entrada da área, acertou o tirambaço para fazer 3 a 0.

O São Paulo se garante na Libertadores.

A exemplo do que acontece em relação ao Flamengo, Ceni perdia pela oitava vez para o São Paulo, com dois empates, como treinador do Fortaleza, do Flamengo e do Bahia.