A derrota do fresco Palmeiras para o esfalfado Corinthians

Ontem, 4 de novembro, Corinthians e Palmeiras voltaram a jogar.

O alvinegro para fazer o terceiro jogo em sete dias.

O Palmeiras para fazer o primeiro em nove dias.

Com elenco maior e melhor, com time melhor e absolutamente descansado, como sempre exigiu Abel Ferreira, capaz de enfatizar a desvantagem quando enfrenta adversários com um dia a mais de descanso.

Pois eis que o time dele passou nove dias sem jogar e o rival, com elenco mais curto e pior, e time pior, apenas quatro.

Nada justifica a derrota palmeirense que pode custar o tricampeonato, por mais que tenha tido a vitória nos pés durante, no mínimo, 30 minutos avassaladores.